Mannheim – Jobs For Future-Messe – Individuelle Wege zum Erfolg im Beruf mit rund 320 Ausstellern

Wie finde ich den richtigen Beruf oder das passende Studienfach? Wo gibt es Praktika? Wer erklärt mir, wie ich nach der Familienpause oder nach einem nicht beendeten Studium Anschluss im Beruf finde? Und wie bewerbe ich mich richtig? Antworten für diese und viele andere Fragen gibt die Jobs for Future vom 20. bis 22. Februar in der Maimarkthalle Mannheim. Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium ist ein Marktplatz der beruflichen Chancen, von der Schule bis zum Masterstudium, vom Praktikum bis zum Meister. Rund 320 Aussteller – Unternehmen, Berufsfachschulen, Unis und Hochschulen suchen auf der Messe Fachkräfte, Auszubildende und Studierende. Zahlreiche Bildungsträger und Akademien bieten Fort- und Weiterbildungen an. Neu ist die „Straße des Handels“: 14 Handelsunternehmen präsentieren hier ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Kammern, Verbände und Netzwerke stellen Berufsbilder vor und helfen bei der Einschätzung von Zukunftsperspektiven. Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Im Mittelpunkt der Messe stehen Orientierung und persönliche Beratung. Im Gespräch können die Besucherinnen und Besucher herausfinden, welche Fähigkeiten in den Berufsbildern gefragt sind und welche Aufgaben in Ausbildung und Alltag anfallen. Fragen sind erwünscht! Einen Überblick geben die Kooperationspartner der Messe: die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, die Agentur für Arbeit Mannheim und das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Mannheim-Heidelberg. Mitmachaktionen an den Messeständen laden zum Ausprobieren ein. In den kostenlosen Vorträgen und Workshops berichten zum Beispiel Azubis über ihre Karriere in Handwerk und Handel, Experten zeigen Karrierewege auf.

Für wen ist die Messe?

Die Jobs for Future spricht alle an, die vor beruflichen Entscheidungen stehen: Schülerinnen und Schüler, Studierende und Absolventen, Berufstätige und Arbeitgeber, ebenso Menschen, die Arbeit suchen, sich weiterbilden oder als Quereinsteiger neu durchstarten wollen. Die Berater an den Ständen geben Auskunft über den Übergang Schule/Beruf und helfen dabei, die eigenen Stärken kennenzulernen. Dann fällt auch die Wahl des Studienfachs oder des Arbeitsplatzes leichter. An den Ständen beraten nicht nur erfahrene Personaler, sondern auch Azubis und Studierende. Die Gleichaltrigen können auf Augenhöhe von ihren Erfahrungen berichten und Tipps für Einstieg und Bewerbung geben. Der Zugang zu Informationen ist unkompliziert – ohne Termin oder Anmeldung.

Was es alles gibt: Viele Berufsbilder und Spezialisierungen

Mit Kindern arbeiten oder Kranke pflegen? Air Traffic Management oder Grafikdesign studieren? Im Hotel arbeiten oder in der Sporthalle? Wo werden Packmitteltechnologen eingesetzt, welche Aufstiegschancen bieten Bauberufe, für welche unterschiedlichen Ausbildungen und Arbeitsplätze kann man sich im Wunschunternehmen bewerben? Welche Jobs befassen sich mit der Digitalen Transformation, wo kommen Angewandte Gesundheitswissenschaften zum Einsatz? Das alles lässt sich auf der Jobs for Future klären. Oft gibt es Spezialisierungen und Fachbereiche zu entdecken, die eine spannende Alternative zu eigenen Vorstellungen sind.

Zahlreiche Branchen unter einem Dach

Von den rund 320 Ausstellern sind etwa 180 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung, 20 Universitäten und Hochschulen, rund 40 Anbieter von Fort- und Weiterbildung, rund 30 Berufsfachschulen und Kollegs, über 30 Verbände, Kammern und Netzwerke sowie mehr als 20 Institutionen des Öffentlichen Dienstes (teilweise Mehrfach-Angebote). Das Branchenspektrum umfasst Bau, Chemie, Elektronik, Gesundheit, Handel, Handwerk, Hotellerie, Industrie, IT, Landwirtschaft, Logistik, Medien, Metall, Pflege, Transport und mehr.

Arbeitsplätze: Heute bewerben, morgen beginnen

Stellenmarkt live: Im Foyer der Maimarkthalle hängen tagesaktuelle Angebote aus, ein paar Schritte weiter kommt man mit dem möglichen neuen Arbeitgeber ins Gespräch. An den Ständen erfahren die Interessenten nicht nur Aufgabengebiete und Anforderungsprofile, sondern können sich auch ein erstes Bild von Arbeitsbedingungen und Firmenkultur machen: Welche speziellen Tätigkeiten fallen an, worauf wird besonderer Wert gelegt, wie lässt sich die Arbeit mit der Familie vereinbaren? Oft bekommt man auch noch Tipps für die Bewerbung. Der persönliche Kontakt mit Personalern und Mitarbeitenden lohnt sich auch für Studierende vor dem Abschluss und für Menschen, die neue Aufgaben suchen – ob als Aushilfskräfte, Quereinsteigende oder Führungskräfte. In jedem Fall können die Besucherinnen und Besucher auf sich aufmerksam machen und schon vor dem Vorstellungsgespräch punkten.

Weiterbildung: Training für die Zukunft

Neue Arbeitsbereiche und Techniken, Software-Updates und KI erfordern Offenheit für Neues und Bereitschaft, die eigenen Kenntnisse immer wieder aufzustocken. Dafür gibt es eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungen – wo und für wen, erfährt man bei der Jobs for Future. Das Regionalbüro für berufliche Fortbildung gibt einen Überblick und hilft bei der Wahl eines Angebots, das zum Kenntnisstand und zur jeweiligen Lebenssituation passt. Darüber hinaus bietet das Regionalbüro Vorträge und Kurzberatungen – diese auch in Fremdsprachen. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald stellt ihre Bildungsakademie vor mit Kursen vom Sachkundenachweis bis zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Fachschulen, Akademien und Hochschulen, aber auch viele Unternehmen präsentieren Fortbildungen, die zu Zusatzqualifikationen führen, zum Beispiel im medizinischen, pflegerischen, technischen, kaufmännischen und IT-Bereich.

Ausbildung: Den passenden Platz finden

Was macht Spaß, wie läuft’s im Betrieb, was muss ich können? Das wissen die Azubis und Studierenden, die an den Ständen vieler Unternehmen von ihren Erfahrungen berichten – auf Augenhöhe mit Schülerinnen und Schülern! Sie geben auch Tipps für die Bewerbung und den Einstieg. Berufswahltests helfen, die eigenen Stärken zu erkennen. Immer mehr Firmen bieten spezielle Abiturientenprogramme mit viel Praxis an. Bei der Entscheidung helfen kleine Übungen an den Ständen oder ein Praktikum. Gleich anpacken darf man bei der Handwerkskammer Mannheim und im Info-Truck der SÜDWESTMETALL. Wer sich länger Zeit für die Berufswahl nehmen will, findet möglicherweise bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder beim Bundesfreiwilligendienst seine Stärken heraus. Tipps zu einer fairen Ausbildung gibt die IG-Metall und erläutert, worauf es bei Tarifverträgen, Ausbildungsbedingungen und Vergütung in Ausbildung und Dualem Studium ankommt.

Studium: modern und individuell

Nach dem Abi direkt an die Uni? Dual studieren? Oder vielleicht doch erstmal eine Ausbildung machen und später ein Studium draufsatteln? Es gibt viele Wege zum Bachelor- oder Masterabschluss. Auf der Jobs for Future stellen Universitäten, Hochschulen und Bildungsinstitute die verschiedenen Möglichkeiten vor und beraten Interessenten ganz individuell. Studieren am Puls der Arbeitswelt bietet auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg: Neben Theorieblöcken an der Hochschule ermöglichen rund 2.000 Partnerunternehmen einen praxisnahen Einblick in den Berufsalltag. Der Clou: Viele davon sind auf der Jobs for Future vertreten, unter anderem BASF, Deichmann, DKFZ, John Deere, Haas Mediengruppe, Roche Diagnostics und Siemens.

Messe interaktiv

Mitmachen, ausprobieren, Spaß haben – und dabei vielleicht sogar den Traumberuf finden: Auf der Jobs for Future können Besucherinnen und Besucher an vielen Messeständen kleine Aufgaben lösen und Berufe so aktiv austesten. Das Handwerk ist mit mehreren Gewerken vor Ort und zeigt Interessierten gerne den fachgerechten Gebrauch der verschiedenen Werkzeuge. Beim „Fun-Race“ auf der „Straße des Handels“ können Besucherinnen und Besucher an 14 Stationen in verschiedene Handelsberufe hineinschnuppern. In den Info-Foren warten kostenlose Workshops und Kurz-Vorträge, zum Beispiel zur Sichtbarkeit im Karriere-Netzwerk LinkedIn, zu Fördermitteln für Weiterbildungen oder zur richtigen Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Beim Coaching-Unternehmen TraumjobScout entdecken nicht nur Berufseinsteiger, sondern auch Fach- und Führungskräfte viele hilfreiche Tipps – zum Beispiel bei einer kostenlosen 20-minütigen Kurzberatung.

Gut vorbereitet zur Jobs for Future

Schon vor der Messe finden Interessierte auf der Website www.jobsforfuture-mannheim.de alle Aktionen, das Programm in den Info-Foren sowie Kurzportraits und Angebote der Aussteller. Die Suchfunktion zeigt einfach und unkompliziert, wer die gewünschte Ausbildung oder den passenden Job anbietet und unter welcher Standnummer der Aussteller zu finden ist. Natürlich kann man auch noch vor Ort mit dem Smartphone auf alle Infos zugreifen.

Bequem mit Bus, Bahn und Auto zur Jobs for Future

Der Messe-Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es direkt am Maimarktgelände. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Jobs for Future bequem zu erreichen: Ab 8 Uhr fahren Bus bzw. Bahn alle 10 Minuten zum Maimarktgelände (Haltestelle Maimarkt).

Herzlich willkommen!

Die Jobs for Future ist am Donnerstag, den 20. Februar, ab 9 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Offiziell eröffnet wird die Jobs for Future 2025 dann um 11 Uhr im Info-Forum I von Manuel Hagel MdL, Fraktionsvorsitzender der CDU Baden-Württemberg. Ein Grußwort spricht Prof. Dr. Diana Pretzell, Erste Bürgermeisterin der Stadt Mannheim. Alle Messe-Besucherinnen und -Besucher sind zur Eröffnungsveranstaltung herzlich eingeladen.

