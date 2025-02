Mannheim – Jobs for Future und Infotruck zeigen Berufsmöglichkeiten auf – Suck: „Unsere Branche hat viele abwechslungsreiche Stellen und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Studium oder Ausbildung? Welche Branche? Was macht man später im Beruf? Diese und viele weitere Fragen tun sich bei Absolventinnen und Absolventen auf. Mit vielen verschiedenen Angeboten auf Tuchfühlung gehen können Interessierte ab dem 20. Februar bei der Jobs for Future Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung und Studium in der Maimarkthalle in Mannheim. Vertreten sind auch zahlreiche Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie. „Unsere Branche hat viele abwechslungsreiche Stellen und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten“, sagt der Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald, Arnd Suck im Vorfeld der Messe. „Wir sind auf klugen und innovativ denkenden Nachwuchs angewiesen, um unsere Branche bereit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen.“

Mit dabei ist auch der M+E-Infotruck, wo Interessierte verschiedene Tätigkeitsfelder anhand von praktischen Beispielen erfahren können. Auf zwei Etagen mit etwa 80 m² Präsentationsfläche werben die Verbände der Metall- und Elektro-Industrie und ihre Mitgliedsunternehmen damit eindrucksvoll für Nachwuchskräfte im größten Industriezweig Deutschlands. Jugendliche lernen an M+E-typischen Arbeitsplätzen technische Zusammenhänge kennen und erleben die Faszination Technik praxisnah und intuitiv. So können sie unter Anleitung eine CNC-Maschine programmieren und ein Werkstück selbst fertigen. Ein Aufzugsmodell demonstriert anschaulich, warum eine intelligente IT-Steuerung die Wartezeit für die Nutzer deutlich reduziert. Sie wollen ein Deckenlicht unabhängig von zwei Stellen aus ein- oder ausschalten? Die „Electricity Bench“ zeigt, wie es geht. Begleitet werden die Exponate durch interaktive Aufgabenstellungen und Hintergrundinfos auf Tablets.

Als Vertreter der modernen Arbeitswelt 4.0 begrüßt ein Cobot, ein kollaborativ arbeitender Roboter, Schülerinnen und Schüler nun im unteren Stockwerk des InfoTrucks. Fachkräfte arbeiten im Zuge der Digitalisierung in Unternehmen mit ihm im wörtlichen Sinne Hand in Hand. Und auch im InfoTruck gilt wie immer: Selbst ausprobieren! Schülerinnen und Schüler können gemeinsam mit dem Cobot ein Zahnradgetriebe zusammenbauen.

„Die Bandbreite der Beruflichen Möglichkeiten in unserer Branche ist gewaltig“, sagt Suck. „Messen wie die Jobs for Future und der Infotruck helfen, sich einen Überblick zu verschaffen und ein Gefühl für die Tätigkeiten in der M+E-Industrie zu entwickeln.“

Quelle: Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V.