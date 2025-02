Ludwigshafen – Wahlbriefe zur Post geben

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Es waren sehr emotionale Erinnerungen an eine Kindheit in Weinheim und doch zwischen den Welten. „Wir waren zerissene Kinder“, beschrieb Stella Kirgiane-Efremidou, deutsch-griechische Kommunalpolitikerin ihr frühes Aufwachsen im Odenwald. „In Deutschland die Griechen und in Griechenland die Deutschen.“ Carmen Salazar, die früh in ihrer Jugend schon Deutsch genauso gut gesprochen ... Mehr lesen »