Ludwigshafen – VHS: Unterstützung für betreuende Angehörige von Menschen mit Demenz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft ab Mittwoch, 26. Februar 2025, eine praxisorientierte Schulungsreihe an, die sich an betreuende Angehörige und ehrenamtliche Begleiter*innen von Menschen mit Demenz richtet. Teilnehmende erhalten Informationen und Unterstützung, um mit den Herausforderungen der Demenzpflege im Alltag besser umzugehen. Der Kurs findet an sieben Terminen von Mittwoch, 26. Februar 2025, bis Mittwoch, 9. April 2025, jeweils von 17 bis 19 Uhr im Raum 103 statt. Die Teilnahme an der Reihe ist kostenlos. Anmelden kann man sich telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238, oder online unter www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen