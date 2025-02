Ludwigshafen – SPD-Stadtrat Holger Scharff: Sprinter Kastenwagen der Firmen gehören nicht im Wohngebiet abgestellt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – „ Immer mehr werden Sprinter Kastenwagen auf den Parkplätzen in den Wohngebieten abgestellt und nehmen den ohnehin knappen Parkraum den im Gebiet wohnenden Anwohner*innen die Parkplatzmöglichkeiten weg „ so der Mundenheimer SPD-Stadtrat Holger Scharff.

Viele Fahrer*innen von den Sprinter Kastenwagen kommen morgens mit ihrem PKW an fahren den Kastenwagen aus der Parkfläche und stellen dafür ihren PKW wieder auf die Fläche. So ist am Abend und am Wochenende die Parkfläche wieder für den Sprinter frei. So auch auf den Parkplätzen vor dem Schulzentrum Mundenheim in der Karolina-Burger-Straße. Die Besucher*innen des St. Annastift finden am Wochenende keinen Parkplatz, da alles mit Sprinter zugestellt ist. Auch die Anwohner*innen finden keinen Parkplatz.

Die Firmen, die mit solchen Arbeitswagen arbeiten müssen, sollen dafür Sorge tragen, dass sie eigene Abstellflächen anmieten, auf die sie ihre Wagen abstellen können. Die Stadtverwaltung sollte dringend prüfen, wie sie Parkflächen so einrichten kann, dass sie nur noch von PKW benutzt werden können.

Holger Scharff: „ Firmenfahrzeuge sollten auch in einem Firmengelände abgestellt werden „.

Quelle:

Holger Scharff

Fraktionssprecher, SPD Fraktion im Ortsbeirat Mundenheim