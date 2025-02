Ludwigshafen – Song Slam feiert Premiere im Kulturzentrum dasHaus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 1. März 2025 um 20 Uhr lädt das Kulturzentrum dasHaus die besten Singer-Songwriter*innen der

Bundesrepublik zum ersten Song Slam Ludwigshafens ein! Nach der erfolgreichen Premiere der

neuen Poetry Slam-Reihe 2024 präsentiert dasHaus nun ein neues Slam-Format. Ein Song Slam ist

eigentlich wie ein Poetry Slam – nur mit Musik: Vier hochkarätige Ausnahmetalente treten in

unserem Dôme mit selbst geschriebenen und selbst komponierte Stücken gegeneinander an. Das

Publikum fungiert dabei auch als Jury und bestimmt, wer den Abend als Sieger*in verlässt und die

Trophäe mit nach Hause nimmt!

Für den ersten Ludwigshafener Song Slam hat das Kulturzentrum ein spannendes Line-up mit

Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland zusammengestellt: Juliella ist eine talentierte

Country-Pop-Künstlerin aus Köln, die mit einem einzigartigen Stil und ehrlichen, mitreißenden

Geschichten begeistert und ihr Publikum mit Spielfreude und Leidenschaft in den Bann zieht. Ihr

Debütalbum „the good, the bad, the in-between“ von 2025 nimmt die Hörer*innen mit auf eine

emotionale Reise durch die Höhen und Tiefen einer Trennung.

Die Singer-Songwriterin Reni kommt aus Frankfurt und präsentiert deutschsprachige Songs zwischen

Melancholie und Euphorie – nur mit Stimme und akustischer Gitarre. Ihre selbstgeschriebenen Lieder

stecken voller ehrlicher und roher Emotionen und zeugen von ihrer Liebe zur Sprache und Musik. Mit

ihren Auftritten hat sie bereits die gesamte Republik bereist – von Stuttgart über Berlin bis nach Köln

und Sankt Peter-Ording – und dabei zahlreiche Musikwettbewerbe gewonnen.

Ralle kommt aus Erftstadt und lebt für Rapmusik. In seinen Songs verarbeitet der 26-jährige alles,

was ihm durch den Kopf geht – von Selbstreflexion bis hin zu scharfsinniger Gesellschaftskritik. Mit

seiner Musik möchte er Themen ansprechen, die es verdienen, gehört zu werden. Schon jetzt hat er

sich einen Namen gemacht: Neben dem 2. Platz beim Erftkreis-Lied-Contest hat er auf zahlreichen

Bühnen in ganz NRW sein Talent unter Beweis gestellt. 2024 erreichte er zudem das Finale der 1.

NRW Songslam Meisterschaften.

Der venezolanische Singer-Songwriter Alberto Terzo, geboren in Mérida und heute in Köln zu Hause,

hat sich mit einer einzigartigen Mischung aus Pop, R&B, Neo-Soul und Funk in der europäischen

Musikszene einen Namen gemacht. Seine Musik ist von seinen lateinamerikanischen Wurzeln und

seinem Bedürfnis nach authentischer Kommunikation geprägt. Inspiriert von persönlichen Erlebnissen

und intensiven Emotionen, nimmt Terzos das Publikum mit seiner Musik auf eine ehrliche und

bewegende musikalische Reise. 2024 spielte er vor über 10.000 Menschen im Rahmen der Mülheimer

Nacht und zeigte dabei einmal mehr seine beeindruckende Bühnenpräsenz.

Die vier Künstler*innen sind ein Garant für einen Abend voller kraftvoller Songs mit mitreißenden

Melodien und ansprechenden Texten – der erste Song Slam in Ludwigshafen wird eine Premiere der

besonderen Art!

