Ludwigshafen – Raues Pflaster – KVD muss bei Prügelei am Lichtenberger Ufer eingreifen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat zwei sich gegenseitig attackierende Männer am Donnerstagnachmittag, 13. Februar 2025, voneinander getrennt. Während eines Streifgangs am Lichtenberger Ufer sahen die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr, wie sich dort zwei Männer schubsten, in einen Kampf gerieten und sich gegenseitig mit Gürtel schlugen. Die KVD-Streife verständigte die Polizei, trennte die beiden Personen und legte ihnen Handschellen an. Die Einsatzkräfte übergaben die Männer der Polizei, die weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit traf.

34-Jähriger kommt Platzverweis erst mit Verzögerung nach – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Freitagnachmittag, 14. Februar 2025, die aggressive Bettelei eines 34-Jährigen in der Bismarckstraße beendet. Die Einsatzkräfte bemerkten den Mann gegen 14.20 Uhr bei der Bettelei und erteilten ihm einen Platzverweis. Bei einer anschließenden Nachkontrolle 20 Minuten später hielt sich der Mann jedoch immer noch dort auf. Der nachdrücklichen Aufforderung der Einsatzkräfte den Patz zu verlassen, kam der 34-Jährige dann letztendlich nach. Der Bereich Öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung warnt vor ag-gressiven Formen der Bettelei im Stadtgebiet und rät, bettelnden Personen kein Geld zu geben. Es kommt immer wieder vor, dass Passant*innen in aufdringlicher Art und Weise angebettelt wer-den. Manchmal geben die bettelnden Personen vor, in einer finanziellen Notlage zu sein und deshalb um eine Geldspende zu bitten. Es kommt auch vor, dass Betteln als Ablenkung für Trick-diebstähle genutzt wird. Daher rät der Bereich Öffentliche Ord-nung der Bevölkerung, in solchen Situationen wachsam zu sein.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen