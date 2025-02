Ludwigshafen – Preisgekrönter Bariton Dilian Kushev gastiert in der Auferstehungskirche in Oppau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der preisgekrönte Bariton Dilian Kushev gastiert im 2024 in der Auferstehungskirche – Ludwigshafen-Oppau mit einem brandneuen Crossover-Programm: „Classic meets Pop & Rock”.

Am 24. Februar 2024, 16 Uhr, erklingen Stücke wie „Hello” (Lionel Richie), „You raise me up” (u. a. Westlife), „The final countdown” (Europe), „Hallelujah” (u. a. Leonard Cohen), „New York” (Frank Sinatra), „My way” und viele mehr. Aber auch Klassik-Fans werden auf ihre Kosten kommen, denn der facettenreiche Solist bringt auch wieder einige klassische Werke wie „Ave Maria” und „Nessun dorma” zur Aufführung. Der 1974 geborene bulgarische Musiker Dilian Kushev blickt auf eine beachtliche Karriere zurück: Er hat rund 3000 Kirchen-Konzerte in Ost- und Westeuropa gespielt, ist Preisträger des Londoner Royal College of Music 2013 und Silbermedaillengewinner des 7. World Song Festivals. 2017 erhielt er in Thessaloniki die Goldene Olivenbaum-Medaille für sein Engagement in der Musik.

Samstag, 15.März 2025 um 16.00h

Auferstehungskirche Oppau

Eintritt ist frei,wird um Spende gebeten

——————————————————————————————————–

„Classic meets Pop”

DIE GOLDENE STIMME

Konzert mit Dilian KUSHEV

Bildrechte/Quelle : Dilian KUSHEV