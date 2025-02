Ludwigshafen – Kochkurs “Vietnamesische Winterküche” am 28. Februar an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) lädt am Freitag,28. Februar 2025, von 17 bis 21.30 Uhr zum Kochkurs “Vietnamesische Winterküche – vegan” in die Lehrküche ein. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmenden, wie sie mit Gewürzen und frischen Zutaten die Wärme und den nahrhaften Geschmack der vietnamesischen Wintergerichte in ihre eigene Küche bringen können. Im Kurs kochen die Teilnehmenden gemeinsam folgende Gerichte: Gebratene Wan-Tan; vegane Kraftsuppe mit Tofu, Bohnen und Gemüse; gegrillte Auberginen, Kichererbsen und Champignons in süß-saurer Soße sowie ein Dessert: Reiskuchen gefüllt mit Bohnen und Kokos in süßer Ingwer-Suppe. Die Gebühr für den Kurs beträgt 51 Euro inklusive der Kosten für Lebensmittel. Anmeldungen nimmt die VHS auf www.vhs-lu.de entgegen oder telefonisch unter 0621 504-2238.

Quelle: Stadt Ludwigshafen