Ludwigshafen – Hektik vergessen und Ruhe geniessen im Wildpark Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Abseits der alltäglichen Hektik entschleunigen – Den Wildpark als Ort der Ruhe und Besinnlichkeit immer wieder neu entdecken.

Mit jährlichen Gästezahlen im sechsstelligen Bereich ist der Wildpark in Ludwigshafen-Rheingönheim ein absoluter Besuchermagnet unter den städtischen Institutionen: Das erfolgreiche Konzept eine abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt in unterhaltsamer sowie zugleich informativer Art und Weise für alle Altersklassen zugänglich zu präsentieren, wird auch künftig fortgesetzt. Abseits des städtischen Treibens lädt der Wildpark mit seinen Programmpunkten im Jahr 2025 ein, sich im Grünen eine Pause von der alltäglichen Hektik zu gönnen.

“Unter allen städtischen Institutionen nimmt der Wildpark eine Sonderstellung ein, weil die Besucher*innen hier Sachen sehen und Erfahrungen mitnehmen können, die sonst in modernen Großstädten nur beiläufig oder einfach nicht möglich sind. Der Wildpark ermöglicht, die Natur bewusst und ohne Hast zu beobachten, sich daran zu erfreuen und sie zu verstehen”, führt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt aus. “Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team des Wildparks sowie dem Förderverein des Wildparks, ohne deren umfangreiches Engagement es nicht möglich wäre, ein solch ansprechendes Programm jedes Jahr anzubieten.”

“Es ist immer wieder faszinierend, welche neuen Entdeckungen bei jedem Aufenthalt im Wildpark hinzukommen, selbst wenn man glaubt, hier schon alles gesehen zu haben. Mit diesen qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen erhalten die Besucher*innen immer wieder andere Perspektiven, um den Wildpark in seiner Gänze wahrzunehmen”, erklärt Peter Nebel, Leiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL). “Ein Besuch im Wildpark lohnt sich also immer, um dazuzulernen, ungefiltert Natur zu erleben oder um einfach in äußerst angenehmer Atmosphäre zu entschleunigen.”

“Mit den vorhandenen Möglichkeiten im Wildpark lassen sich immer wieder spannende Kombinationen für neue Angebote kreieren. Darüber hinaus können der Wildpark und sein Team mit dem Haus der Naturpädagogik eine anspruchsvolle Umgebung für viele Arten von Veranstaltungen bieten”, führt Gabriele Bindert, Bereichsleitung Grünflächen und Friedhöfe beim WBL, aus. “Das Angebot an Kursen, Exkursionen und Workshops kann im Wildpark mit der naturpädagogischen Betreuung optimal ergänzt werden. Damit lässt sich auch den ganz jungen Gästen Natur lehrreich und adäquat vermitteln.”

Kinderyoga und Bewegungskurse für die jüngsten Besucher*innen

Für die jüngsten Besucher*innen des Wildparks gibt es spezielle neue Angebote, um die frühkindliche Entwicklung zu fördern: Kinder im Alter von ein bis drei Jahren können in Begleitung ihrer Eltern am Bewegungskurs für die Kleinsten teilnehmen. Bei kreativen Bewegungsspielen steht das Erkunden der Natur mit allen Sinnen im Fokus, um schon sehr früh das Bewusstsein für verschiedene Umweltaspekte zu schärfen.

Als gemeinsames Familienerlebnis bietet sich der Programm- punkt Kinderyoga im Wildpark an, der für Kinder von drei bis acht Jahren konzipiert ist. Referentin Diana Gillmann leitet die jungen Teilnehmer*innen unter anderem an, wie sie etwas für ihre körperliche Fitness machen können und weckt darüber hinaus deren Neugier an der Natur. In einer Mischung aus Spiel und aufregendem Abenteuer erfahren und begreifen Kinder unmittelbar Tiere sowie Pflanzen.

Ferner gibt es für Grundschulkinder die Möglichkeit “Land-Art” zu erschaffen: Mit im Wildpark gesammelten Materialien – seien es beispielsweise Laub, Stöcke, Blüten, Gras und Steine – lassen sich an Ort und Stelle kleine Kunstwerke erstellen. Abhängig von der Jahreszeit und der Witterung werden diese Ergebnisse auf einer Wiese oder unter Bäume ausgestellt und fotografiert, um die Bilder im Haus der Naturpädagogik zu präsentieren. Teilnehmer*innen, die ihre Adresse hinterlassen, bekommen das Foto ihres Kunstwerks zugeschickt.

Wissenschaftlich Interessierte ab 14 Jahren erfahren bei der Veranstaltung “Der Wald und das CO2”, welche wertvolle Arbeit der Wald als eigener Akteur beim Klimaschutz leistet. Im Zentrum steht dabei, wie viel Kohlenstoffdioxid in den Wäldern gespeichert werden kann. Referent Jonathan Prinz vermittelt zunächst die theoretischen Grundlagen, daran schließen sich praktische Übungen an, wenn die Teilnehmer*innen anschließend Bäume vermessen und deren Speicherkapazität für Kohlenstoffdioxid berechnen. Die Veranstaltung ermöglicht, die komplexen Zusammenhänge zwischen Wald, Atmosphäre und Klimaschutz besser zu verstehen.

Speziell an Senior*innen wendet sich der Programmpunkt “Lauschen und genießen”, bei dem gemeinsames Singen und Spazierengehen im Mittelpunkt stehen. Bei traditionellem Liedgut, Kaffee und Kuchen lassen sich gesammelte Eindrücke mit Gleichgesinnten besprechen und Ausflüge im Wildpark gestalten. Das Angebot richtet sich ebenfalls an Senioreneinrichtungen.

Die etablierten Klassiker der vergangenen Jahre bleiben erhalten. Dazu gehören die an die Jahreszeiten angepassten regelmäßigen Führungen sowie Veranstaltungen zu dem beispielsweise die Ostereiersuche, das Laternenfest an Sankt Martin, das Halloweenfilzen im Vorfeld von Allerheiligen und in der Adventszeit die Waldweihnacht für Tiere zählen, um exemplarisch einige zu nennen. Ebenso wieder im Angebot sind die Erste-Hilfe-Kurse für Haustiere, Workshops zum Waldbaden, die Erlebnisschule Wald und Wild sowie Fledermausexkursionen. Außerdem besteht für Kinder die Chance, sich mit dem Anlegen eines Natur-Tagebuchs der besonderen Umgebung zu nähern. Ganzjährig und terminunabhängig können Kinder anhand der beiden Wildpark-Rallyes und des Wildpark-Rucksacks selbständig Flora und Fauna des Parks erkunden.

Erlebnistag für Familien am 14. September 2025

Ein besonderes Erlebnis für Kinder und Erwachsene bietet der Erlebnistag für Familien am 14. September in Rheingönheim. Neben dem Herumtollen auf dem Strohspielplatz sind Touren

auf dem Hubsteiger möglich, um aus rund 20 Meter Höhe auf

den Wildpark zu schauen. Beim Füttern der Ziegen und dem Streicheln der Esel bekommen Besucher*innen aller Altersklassen unmittelbaren Kontakt mit Tieren des Parks. Ebenfalls können Tierpatenschaften abgeschlossen und Andenken an den Wildpark erworben werden. Der Förderverein des Wildparks sorgt für das leibliche Wohl der Gäste.

Über das Jahr hinweg sind Führungen zu bestimmten Themen-gebieten buchbar, die Nutzung des Hauses der Naturpädagogik und spezielle Seniorenangebote sowie Kurzexkursionen oder Tagesausflüge unterschiedlicher Länge möglich.

Das ausführliche Programm des Wildparks ist auf dessen Homepage unter der Adresse https://wildpark.ludwigshafen.de/ einsehbar.

Informationen zum Wildpark:

Im 30 Hektar großen Areal des Wildparks haben mehr als 200 Tiere aus 30 europäischen Wildtierarten eine Heimat gefunden. Damit bietet der Wildpark neben seiner Erholungs- und Erlebnisfunktion auch einen wichtigen Naturraum sowie Rückzugsort für Tiere. Gezielt wird das natürliche Potential in den unterschiedlichen Veranstaltungen für die Bildung von Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen und für naturpädagogische Zwecke genutzt.

Öffnungszeiten:

November bis Januar: täglich 9 bis 17 Uhr; Februar, März und Oktober: täglich 9 bis 18 Uhr; April bis September: täglich 9 bis 19 Uhr.

Eintrittspreise:

Kinder bis zu drei Jahren: freier Eintritt

Kinder von vier bis 12 Jahren: 1,50 Euro

Kinder/Jugendliche ab 13 Jahren: 4 Euro

Studierende, Menschen mit Behinderung, Rentner*innen bei Vorlage eines gültigen Ausweises: Ermäßigt: 4 Euro

Erwachsene: 6 Euro

Gruppen: 4 Euro

(ab 20 Personen/pro Person)

Familienkarte 1: 7,50 Euro

(1 Erwachsene/r + eigene Kinder)

Familienkarte 2: 10,50 Euro

(2 Erwachsene + eigene Kinder)

Jahreskarte: 40 Euro

Familienjahreskarte: 80 Euro

Jahreskarte Plus: 55 Euro

(inklusive jeweils einer Futtertüte pro Besuch)

Familienjahreskarte Plus: 110 Euro

(inklusive jeweils zwei Futtertüten pro Besuch)

Pädagogische Führungen: 65 Euro pro Gruppe und Stunde

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen