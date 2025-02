Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Ruchheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Ruchheim treten am Montag, 24. Februar 2025, 18 Uhr, Seniorentagesstätte Ruchheim, Schloßstraße 1a, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Ortsvorstehers

3. Information zur seismischen Bodenuntersuchung im Rahmen des Geothermie-Vorhaben der BASF

4. Information zum neuen Mobilfunkmast zwischen Ruchheim und Oggersheim

5. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Inbetriebnahme der aktuell zwei geschlossenen Kita-Gruppen in der städtischen Kindertageseinrichtung Ruchheim

6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Verstärkte Kontrolle an der Astrid-Lindgren Grundschule

7. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Installation von Straßenlaternen mit Solarpanel und Bewegungsmelder auf dem Fußweg “Am Sportplatz”

8. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Sachstandbericht Prüfantrag Parksituation Maxdorfer Straße, Abschnitt

9. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Sachstandsbericht barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in Ruchheim

10. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Überholen von Fahrradfahrern, ohne den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten

11. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Fahrradweg von Ruchheim nach Oggersheim

12. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Car-Sharing-Angebote in Ruchheim

13. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Oggersheimer Straße/Magdeburger Straße Hindernisse Rückstau bei erhöhtem Verkehrsaufkommen

14. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

E-Ladesäulen in Ruchheim

15. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Baumnachpflanzungen

16. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Wiederherstellung der Sandsteintreppe am Eingang des Paul-Münch-Hauses

17. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Bewässerungssäcke an den Bäumen

Quelle: Stadt Ludwigshafen