Ludwigshafen – Den Wildpark bei der Taschenlampen-Wanderung erkunden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Taschenlampen-Wanderung im Wildpark für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren am Freitag, 28. Februar 2025, von 17 bis 18.30 Uhr ist ein aufregendes und lehrreiches Erlebnis. Vor allem zu Jahresbeginn eignet sich diese spezielle Art, den Wildpark in Rheingönheim zu erkunden, wenn die Abende länger sind und die Natur in einer besonderen winterlichen Atmosphäre erstrahlt. Die jungen Teilnehmer*innen erwarten unter der Leitung von Referentin Diana Gillmann Lichtspiele, beobachten still, bekommen zudem Geschichten erzählt, schauen den Sternenhimmel an und lassen gemeinsam den Abend im Haus der Naturpädagogik mit einem kleinen Imbiss ausklingen. Treffpunkt für die Taschenlampen-Wanderung ist am Eingang des Wildparks. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen 15 Euro pro Kind.

Quelle: Stadt Ludwigshafen