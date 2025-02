Ludwigshafen – “Cabaret Canaille” im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem großen Erfolg bei den Festspielen 2023 ist der Pariser Burlesque Klub am Montag, 3.3. und am Dienstag, 4.3.2025, jeweils um 19.30 Uhr wieder auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen zu Gast. Freuen Sie sich auf eine weitere knisternde Begegnung mit Valentina del Pearls, Sucre d’Orge oder dem berüchtigten Vicomte Harbourg – auf ausgefal­lende Nummern am Rande des guten Geschmacks in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Für ihre neue Show reist Valentina del Pearls ins goldene Zeitalter der 1920er bis 1940er Jahre, in die Epoche der amerikanischen Prohibition, die Blütezeit der burlesken Varietés. Cabaret Canaille erzählt Geschichten von Verführung, Humor und Emanzipation, die von den Tänzerinnen mit Charme und Sinnlichkeit interpretiert werden. Die glamouröse Show mit Chanelle de Mai / Kiki Béguin, Sucre d’Orge, Les Soeurs Papilles, Valentina Del Pearls und Vicomte Harbourg zelebriert die Kunst der Burlesque und lädt dazu ein, Konventionen hinter sich zu lassen. Inspiriert von der goldenen Ära der Cabarets, ist Cabaret Canaille eine faszi­nierende Hommage an die Freiheit des Ausdrucks, eine meisterhafte Mischung aus klassi­schen Burlesque-Elementen und modernen Tanzstilen.

Die gefeierte Burlesque-Künstlerin Valentina del Pearls ist für ihre extravaganten Auftritte und ikonischen Kostüme bekannt. Mit einer Mischung aus Eleganz, Humor und Sinnlichkeit begeistert sie weltweit. Del Pearls ist eine Meisterin der Verwandlung und wird für ihre Krea­tivität und Bühnenpräsenz als Pionierin der zeitgenössischen Burlesque-Szene gefeiert. Per­fekt beherrscht sie die Kunst, vieles zu zeigen, aber das Entscheidende zu verbergen. Am Ende ist alles der Phantasie des Publikums überlassen…

Einheitspreis 32 € / ermäßigt 21 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Cabaret Canaille ©Emilie Brouchon

Quelle: Pfalzbau Ludwigshafen