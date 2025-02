Lorsch – Maskierte Räuber überfallen Pizzeria – Zeugen gesucht

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten zwei unbekannte Täter am späten Sonntagabend (16.02.) gegen 21:30h bei einer Pizzeria in Lorsch. Kurz vor Feierabend wurde der Angestellte der Pizzeria durch zwei maskierte Räuber überrascht und offenbar mit einer Schreckschusswaffe beschossen, aber nicht verletzt. Dann griffen die Täter selbst in die Kasse und entkamen unerkannt. Die Fahndungsmaßnahmen dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu wenden. Gefertigt: Björn Dächert, Polizeiführer vom Dienst

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen