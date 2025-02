Landau – Oberbürgermeister Dominik Geißler bürgert 44 Menschen aus 19 verschiedenen Ländern ein – Kleiner Empfang im Landauer Rathaus:

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – In Fier in Albanien, in Damaskus in Syrien und in Skopje in Nordmazedonien geboren, bereits viele Jahre in Deutschland lebend und nun auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger: 44 Frauen, Männer und Kinder aus 19 verschiedenen Nationen erhielten jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Empfangssaal des Landauer Rathauses ihre Einbürgerungsurkunden aus den Händen von Oberbürgermeister Dominik Geißler.

„Heute ist ein besonderer Tag für Sie, aber auch für unsere Gemeinschaft und für mich als Oberbürgermeister dieser Stadt: Sie haben sich dazu entschieden, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, und das ist wunderbar“, erklärte Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Ich freue mich sehr über jede neue Staatsbürgerin und jeden neuen Staatsbürger, die sich hier in Landau wohlfühlen und hier ein Zuhause gefunden haben, und wünsche ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute!“, so Dominik Geißler weiter.

Von den 44 Eingebürgerten stammen 19 Personen aus Syrien, vier Personen aus Albanien, drei Personen aus Polen, je zwei Personen aus Rumänien, der Russischen Föderation und der Türkei sowie je eine Person aus Afghanistan, Ägypten, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Irak, Iran, Italien, Jordanien, Nordmazedonien, Moldau, Serbien und Sri Lanka. Die älteste Person, die jetzt eingebürgert wurde, ist 69 Jahre alt, die jüngste zwei Jahre alt.

Die Stadt Landau führt mehrmals im Jahr Einbürgerungsfeierlichkeiten durch.

Eingebürgert werden kann, wer unter anderem seit mindestens fünf Jahren in Deutschland lebt und ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen kann. Die Eingebürgerten behalten ihre bisherige Staatsangehörigkeit, außer in Fällen, in denen das Recht des Heimatstaates den automatischen Verlust vorsieht, und führen nach der Einbürgerung als Deutsche die doppelte Staatsangehörigkeit.

Alle, die über 16 Jahre alt sind, müssen zur Einbürgerung einen Eid ablegen.

Bildunterschrift: 44 Frauen, Männer und Kinder bzw. Jugendliche erhielten jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde von Oberbürgermeister Dominik Geißler ihre Einbürgerungsurkunden. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle/Foto: Stadt Landau in der Pfalz