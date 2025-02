Landau – Das passt, allein schon vom Namen: Sonnensegel für die Kita „Sonnenstrahl” in Essingen – Landrat übergibt Spende von 1500 Euro

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch wenn es bei den Minustemperaturen in diesen Tagen und Nächten an der Südlichen Weinstraße noch nicht spürbar ist – der nächste heiße Sommer kommt bestimmt. Damit die Kinder auch bei intensiver Sonneneinstrahlung draußen spielen können, will die Kindertagesstätte „Sonnenstrahl” in Essingen ein großes Sonnensegel anschaffen. Landrat Dietmar Seefeldt hat Mitte Februar dafür eine Spende aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südliche Weinstraße im Wert von 1500 Euro übergeben. Unseren Kindern ein lebenswertes Umfeld zu schaffen sehe ich als wichtige Zukunftsaufgabe, im Großen und im Kleinen. Gern unterstützte ich daher das Sonnensegels für die Kita ‚Sonnenstrahl’ mit Stiftungsmitteln der Sparkasse Südpfalz”, so der Landrat. Bildunterschrift: Heiner Dahl, Beigeordner der Ortsgemeinde Essingen, Meike Peglow, Leiterin der Kita „Sonnenstrahl”, Landrat Dietmar Seefeldt und Essingens Ortsbürgermeister Martin Hammer.

Quelle

Foto: KV SÜW