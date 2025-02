Landau – Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 17.02.2025 gegen 10:00 Uhr, brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Waffenstraße in Landau ein Brand aus. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Ein Hausbewohner wurde schwer und ein weiterer Hausbewohner leicht verletzt. Beide Personen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeidirektion Landau