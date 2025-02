Lampertheim – 14-jährige Lena Mohr vermisst / Wer hat sie gesehen? (FOTO)

Freigericht/ Lampertheim / Metzropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Seit Freitag (14.2) wird die 14-jährige Lena Mohr aus einer Wohngruppe in Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) vermisst. Lena ist

etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und wurde zuletzt am Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr in der Feldstraße in Freigericht gesehen. Es liegen Hinweise vor, dass sich Lena im Bereich Lampertheim aufhält.

Die Ermittler des Polizeipräsidiums Südosthessen bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Lena Mohr geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Südosthessen