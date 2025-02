Böhl-Iggelheim – Kabarettist Holger Paetz zu Gast bei DorfArt

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – „FÜRCHTET EUCH“ heißt es, wenn der Kabarettist Holger Paetz am Samstag, 15. März 2025 um 20.00 Uhr in der SG-Halle Iggelheim, Am Neugraben 14 seine Buß- und Fastenpredigt hält. Ungeschoren kommt kaum jemand davon, wenn er in schwarzer Soutane begleitet von Orgelmusik auf die Bühne kommt und über Politisches und Alltägliches räsoniert.

In seiner Fastenpredigt bekommen so gut wie alle politischen Gruppierungen ihr Fett weg. Spätestens, wenn er seine Hand hebt und die Stimme zu einem Donnern anschwellen lässt, um dann mit erhobenem Zeigefinger zu verkünden: "Fürchtet euch vor der Furcht, denn sie könnte euch zu sehr ängstigen," weiß der Zuschauer: Jetzt kommt der Angriff.

Dann wird man geradezu überrollt von einer geballten Ladung an scharfzüngigen und schonungslosen Beobachtungen. Seine Gemeinheiten sind mal ätzend, mal zynisch. Und manchmal schlägt er mit makabrem Humor zu. „Fürchtet euch vor denen, die alles erklären können!", predigt er. Dabei bleibt kein Auge trocken. Kartenreservierungen unter Telefon 06324- 818176 oder E-Mail: info@dorfart.org

Quelle: Kulturverein DorfArt