Heidelberg – Umhängetasche und Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 50-jährige Frau war am Samstag auf ihrem Fahrrad in Heidelberg-Rohrbach unterwegs. An der Kreuzung “Am Rohrbach” / Römerstraße hielt sie gegen 18:30 Uhr an einer roten Ampel. Dabei fiel ihr ein anderer Radfahrer auf, der sehr nahe bei ihr stand. Nachdem sie die Kreuzung überquert hatte, bemerkte die 50-Jährige, dass die Umhängetasche aus ihrem Fahrradkorb fehlte. Ihr Verdacht fiel auf den Mann, der neben ihr an der Kreuzung gewartet hatte. Sie versuchte ihn noch auf der Römerstraße einzuholen, was aber nicht mehr gelang. In der Tasche befanden sich neben ihrem Geldbeutel auch noch mehrere Schlüssel und ein Mobiltelefon. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Der mutmaßliche Dieb war auf einem hellen Fahrrad unterwegs.

Nur wenige Stunden später kam es ebenfalls am Samstag in der Heidelberger Weststadt zu einer ähnlichen Tat. Um kurz nach 23 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Gaisbergstraße. Dabei bemerkte sie, dass ein Radfahrer ihren Rucksack aus dem Fahrradkorb stahl. Sie verfolgte den Täter, nachdem sie die Polizei über Notruf verständigt hatte. An einer Sackgasse gelang es ihr, den Dieb zu stellen. Sie schrie ihn an und forderte ihre Sachen zurück. Der Mann übergab anstandslos den vollständigen Rucksack und floh dann mit seinem Rad in die Kaiserstraße. Dabei handelte es sich um ein auffällig kleines Fahrrad mit Fahrradkorb. Die zuständigen Polizeireviere Heidelberg-Süd und Heidelberg-Mitte nahmen die Ermittlungen auf. Ob sich die Taten dem gleichen Tatverdächtigen zuordnen lassen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

In beiden Fällen wird der Mann als ungefähr 20 Jahre alt, schlank, von durchschnittlicher Größe und dunkel gekleidet beschrieben. Er hatte einen leichten Bartschatten und entsprach vom äußeren Erscheinungsbild dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 oder beim Polizeirevier Heidelberg- Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim