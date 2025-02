Heidelberg – Aktion unterstützt Kinderkrebshilfe Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg: Am Standort Heidelberg können Gäste stöbern, kaufen und Gutes tun!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg unterstützt mit einer besonderen Aktion die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Beim BBW-Aktionstag am Freitag, 21. Februar, warten auf Gäste am BBW-Standort Heidelberg attraktive Angebote. Im Fachbereich Friseur werden Haarspenden gesammelt. Wer dort Haare ab 25 Zentimeter Länge abschneiden lässt, bekommt den Korrektur-Haarschnitt kostenlos. Außerdem erwartet Gäste ein Basar zum Stöbern und Kaufen mit vielen verschiedenen Produkten aus dem BBW: Blumentöpfe aus Holz, Traubensaft, Pflanzen und selbstgemachte Marmelade. Ein paar Meter weiter können im BBWFachbereich Fahrradmontage Zweiräder zum Schnäppchen-Preis gekauft werden. Stärkung zwischendurch garantiert ein Waffelverkauf. Der Aktionstag beginnt um 9 Uhr am BBW-Standort, Im Breitspiel 8, in Heidelberg-Rohrbach-Süd. Das Ende ist um 15 Uhr. Die Veranstaltung steht im Rahmen des internationalen Kinderkrebstages, der jedes Jahr am 15. Februar begangen wird. Alle Erlöse werden dem Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Heidelberg gespendet. Die Einrichtung macht Nachsorge-Angebote für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie für deren Familien.

Johannes-Diakonie Mosbach:

Die Johannes-Diakonie ist ein sozialwirtschaftliches Unternehmen der Diakonie in Baden mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe bzw. Eingliederungshilfe, Medizin und berufliche Rehabilitation, Bildung, Jugend- und Altenhilfe. Sie beschäftigt über 3000 Mitarbeitende. Die Johannes-Diakonie verfolgt in verschiedenen Geschäftsfeldern das gemeinsame Ziel einer optimalen Förderung und Versorgung von Menschen mit Behinderung und vergleichbarem Hilfebedarf als Beitrag zum

gesellschaftlichen Inklusionsprozess.

Mehr Infos unter www.johannes-diakonie.de

Quelle: Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg