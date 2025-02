Germersheim – Erstretter Südpfalz – Interessierte können sich online informieren und bald auch Schulungen buchen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Erst wenige Wochen unter neuem Namen unterwegs, haben die „Erstretter Südpfalz” schon einige Alarmierungen hinter sich. Bereits 158 Mal hat die Integrierte Leitstelle Landau seit Mitte Dezember 2024, als aus den „Mobilen Rettern” die „Erstretter Südpfalz” wurden, die registrierten Ersthelferinnen und Ersthelfer aus den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau über die neue App alarmiert. Die geschulten Erstretterinnen und Erstretter waren zu Notfällen in der unmittelbaren Umgebung des eigenen Standorte gerufen worden und daher noch schneller vor Ort als Rettungsdienst oder Notärztin beziehungsweise Notarzt.

Die neue Homepage der Erstretter Südpfalz www.erstretter-suedpfalz.de informiert umfassend über das Projekt sowie über Möglichkeiten der Beteiligung und in Kürze auch über die ersten Trainingstermine für das Jahr 2025.

„Wir danken allen, die sich bereits als Erstretter in der Südpfalz engagieren und ebenso unseren Partnern Katretter und Mobile Retter e.V. für die sehr gute Zusammenarbeit bei diesem lebenswichtigen Thema. Weitere Engagierte sind willkommen”, so die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW), Martin Brandl (GER) und Landaus Beigeordnete Lena Dürphold, die für das Ehrenamt in der Stadt zuständig ist.

