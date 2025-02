Frankenthal – Mann wegen räuberischer Erpressung, Geldwäsche, Brandstiftung und unerlaubten Führens einer Schusswaffe vor dem Landgericht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 19.02.2025 beginnt vor der 8. Großen Strafkammer ein weiteres Verfahren.

Mittwoch, 19.02.2025, 09:15 Uhr, Az. 8 KLs 5371 Js 46722/22

wegen räuberischer Erpressung, Geldwäsche, Brandstiftung und unerlaubten Führens einer Schusswaffe

– 8. Große Strafkammer –

Dem 32-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli 2022 in Altrip seine Eltern mit einem 30 cm langen Brotmesser bedroht und 50 € Bargeld verlangt zu haben. Aus Angst, der 32-Jährige könnte seine Drohung wahr machen, habe ihm seine Mutter drei 20-€-Scheine ausgehändigt.

Im November 2022 soll der 32-Jährige in Ludwigshafen am Rhein Gelder an einen kroatischen Kryptowährungsdienstleister überwiesen haben, die aus Waschmaschinenverkäufen über einen „Fakeshop” herrühren. Dabei hätte sich dem Angeklagten laut Staatsanwaltschaft aufdrängen müssen, dass das Geld durch Straftaten erlangt wurde.

Im September 2023 habe der Angeklagte in Altrip eine Gaspistole ohne die erforderliche Erlaubnis mit sich geführt. Zugleich soll er eine Sturmhaube und ein Messer dabeigehabt haben.

Im Dezember 2023 habe der 32-Jährige in Ludwigshafen sein Bett sowie seine Couch in Brand gesetzt, um einen Vollbrand seiner Wohnung herbeizuführen. Der Brand sei durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr gelöscht worden. Es sei lediglich zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 100 € gekommen.

Der Angeklagte soll die Taten wegen einer Erkrankung im Zustand der verminderten Schuldunfähigkeit begangen haben. Er wurde zum Schutz der öffentlichen Sicherheit vorläufig untergebracht.

Verteidiger:

Rechtsanwalt Gert Heuer, Ludwigshafen am Rhein

Fortsetzungstermine:

Mittwoch, 19.02.2025, 09:15 Uhr

Mittwoch, 26.02.2025, 09:15 Uhr

Montag, 10.03.2025, 09:00 Uhr

Dienstag, 25.03.2025, 09:00 Uhr

Quelle: Landgericht Frankenthal