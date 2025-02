Birkenau – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Hauptstrasse

Birkenau / MEtropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (16.02.) zwischen 02:00 und 03:30 Uhr wurde in Birkenau, in der Hauptstraße 79, ein brauner PKW Peugeot beschädigt.

Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher rammte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren den geparkten Peugeot, hinterließ ein Trümmerfeld und erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW Peugeot ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro entstanden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen, Berichterstatter: Haas, PK, PSt. Heppenheim