Billigheim – Fünf Verletzte bei Unfall mit Leichtfahrzeug

Billigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag kurz vor Mitternacht kam ein 16-jähriger Fahrer mit seinem vierrädrigen Leicht-Kfz in der Fontanestraße in Billigheim in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, touchierte eine Hauswand und überschlug sich. Der Fiat 500 kam auf den Rädern in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Alle fünf Insassen im Alter zwischen 14

und 16 Jahren wurden leicht bis mittelschwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn