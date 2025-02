Zuzenhausen Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von zwei Pkw

Zuzenhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit zwischen Freitagabend 22.00 Uhr und Samstagmorgen 06.30 Uhr wurden in Zuzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis zwei Pkw entwendet. Im Hölderlinweg war ein Audi Q5 aus 2023 geparkt und in der Sudetenstraße stand ein Audi A5 Sportsback. Beide Fahrzeuge waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, was die bislang unbekannten Täter sich vermutlich zu Nutzen gemacht haben. Das Fehlen der beiden Pkw wurde erst in den Morgenstunden des 15.02.2025 bemerkt.

Beide Fahrzeughalter erstatten zwar unverzüglich Anzeige, von den beiden Pkw fehlt jedoch jede Spur. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 65.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter sind bislang nicht bekannt. Sollte es im o.g. Zeitraum zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Hölderlinweges oder der Sudetenstraße gekommen sein, werden Zeugen gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel. 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim