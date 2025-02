Weinheim – Weiter geht’s mit dem Naturdiplom

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt setzt das Angebot für umweltinteressierte Kinder fort – Neue Veranstalter sind herzlich willkommen

Weinheim. Seit 2005 wird in Weinheim das „Weinheimer Naturdiplom“ für naturbewusste Kinder und Jugendliche angeboten – seit 20 Jahren!. Damit war die Stadt in Sachen Umweltbildung damals schon ein Vorreiter. „Umweltbildung wird immer wichtiger, die Sorgen um die Natur werden nicht kleiner“, so motiviert Bürgermeister Andreas Buske jetzt die bisherigen Teilnehmer des Naturdiploms zur weiteren Mitarbeit. Um das Bewusstsein für den Schutz von Klima und Natur weiter in die Gesellschaft zu tragen, seien Aktionen mit Kindern ein besonders wichtiges Mittel.

Zwischen Mai und September sollen Weinheimer Vereine, Institutionen und Gruppen also wieder kostenlos eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Thema Umwelt- und Naturschutz anbieten. Die Angebote richten sich an Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Traditionell gehören zum Beispiel das Forstamt, die Stadt selbst, die Stadtwerke und der Abwasserverband, Kirchengemeinden und der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof zu den Veranstaltern, aber auch Vereine und sogar Privatpersonen mit naturkundlichem Fachwissen. Aber neue Ideen und Veranstalter sind herzlich willkommen – jedes Jahr kommen neue dazu.

Die Kinder, die im Herbst eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen besucht haben, bekommen von der Stadt ein „Weinheimer Naturdiplom“ verliehen. Die meisten der rund 50 Termine waren schon wenige Tage nach Veröffentlichung des Programms ausgebucht.

„Die Vereine nutzen das Angebot gerne, um bei den Kindern auf sich aufmerksam zu machen“, weiß Antje Beckmann, die in der Grünflächenabteilung für Umwelt- und Naturschutz zuständig ist und das Naturdiplom betreut.

Die Stadt will das Naturdiplom weiter spannend halten. Deshalb seien weitere Veranstalter herzlich willkommen, wirbt sie. Jeder kann mitmachen und sich einbringen, auch als Helfer oder Begleiter bei einer Veranstaltung – schließlich sei das Projekt auch aus der Lokalen Agenda entstanden. Interessenten wenden sich bitte bis zum 24. März an Antje Beckmann, Telefon 06201-82 333, Mail a.beckmann@weinheim.de.

Quelle: Stadt Weinheim