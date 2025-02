Weinheim Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Zahnarztpraxis

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Nördlichen Bergstraßes in Weinheim-Sulzbach ein. Hierzu verschaffte sich die Täterschaft zunächst durch Aufhebeln der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses Zutritt zum Objekt. Im Fortgang gelangten sie, durch Aufhebeln der Eingangstür der Zahnarztpraxis, in die Praxisräumlichkeiten.

Daraus entwendeten die Täter mehrere zahnmedizinische Fachgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Zeugen, welche möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim