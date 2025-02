Wald-Michelbach – Schüsse rufen Spezialkräfte der Polizei auf den Plan

Wald-Michelbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 16.02.2025, gegen 19:50 h, kam es zu einem Polizeieinsatz in Wald-Michelbach OT Aschbach. Durch eine 36 Jahre alte männliche Person wurden Schüsse von einem Balkon abgegeben. Einsatzkräfte konnten den Störer unverletzt festnehmen. Die Person wurde nach der Festnahme in ein Psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Es waren auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Bei der Durchsuchung konnte eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Dritte.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurde die Gartenstraße in der Zeit von 20.00 Uhr bis 04:00 Uhr gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen