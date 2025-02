Ludwigshafen – Messereinsatz zur Verteidigung bei körperlicher Auseinandersetzung in der Rheingalerie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagmittag, gegen 11:40 Uhr, kam es im Erdgeschoss der Rheingalerie in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35jährigen aus Ludwigshafen und 28-jährigen aus Speyer. Dem 28-jährigen Asylant wird vorgeworfen, die Frau und die 4 Kinder des 35-jährigen Mannes verbal und sexuell belästigt zu haben. Daraufhin stellte der 35-jährige Mann den 28-jährigen zur Rede. In dessen Verlauf schlugen beide Männer aufeinander ein. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Um den 28-jährigen bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten, kam ein Messer mit zum Einsatz.

Anmerkung der Redaktion: Im Netz geht ein Video von der Tat viral. Der Mann mit dem Messer ist der Vater, der seine Frau und sein Kind verteidigte.

Der 28-jährige Mann musste wegen einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden, aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens blieb er den Rest vom Tag in polizeilichem Gewahrsam. Beide Personen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / MRN-News (ots)