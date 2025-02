Hettenleidelheim – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht!

Hettenleidelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der 75-jährige Geschädigte stellte seinen PKW, einen dunklen Ford, am 13.02.2025 um 18:00 Uhr am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 2, in 67310 Hettenleidelheim ab. Als er am Folgetag gegen 12:00 Uhr losfahren wollte, bemerkte er einen Kratzer im Bereich der Frontschürze sowie am Kotflügel hinten rechts. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 1300 Euro.

Der unbekannte Verursacher der Beschädigungen verursachte die Kratzer vermutlich durch einen spitzen Gegenstand im Vorbeilaufen. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße