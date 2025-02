Grünstadt-Sausenheim – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und unter der Wirkung berauschender Mittel

Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.02.2025 um 02:11 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines VW Golfs die Leininger Straße in Grünstadt-Sausenheim in Fahrtrichtung Grünstadt. In der Linkskurve, Höhe Leininger Straße 17, verlor er vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer dort befindlichen Hauswand. An der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, am PKW des 27-Jährigen entstand Totalschaden.

Zudem hat sich der Fahrer durch den Zusammenstoß mit der Wand vermutlich seine Hand gebrochen, genaueres wird im Nachgang geklärt. Der 27-Jährige stieg kurz nach dem Verkehrsunfall aus dem Fahrzeug und rannte vom Unfallort weg. Er konnte letztlich, auch mit Hilfe eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers, kurz vor dem Ortseingang Grünstadt festgestellt werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt konnten beim 27-Jährigen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein im Anschluss, freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,58 Promille.

Zudem konnten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein entsprechender Drogenvortest wurde mittels Urin durchgeführt und verlief positiv auf THC. Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße