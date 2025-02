Weinheim – Rodungsarbeiten für den Neubau der Kita Kuhweid beginnen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Alte Eiche wird zum markanten Punkt

Rodungsarbeiten für den Neubau der Kita Kuhweid beginnen in dieser Woche – Alte Bäume werden erhalten

Es ist die größte Investitionsmaßnahme der Stadt in den nächsten Jahren: Der Neubau der Kita-Kuhweid in Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus in der Konrad-Adenauer-Straße; beides wird bekanntlich nötig, weil die Kita Kuhweid im Sommer 2021 wegen starker Setzungen geräumt werden musste. Eine dauerhafte Standsicherheit wäre nur mit hohem technischen Aufwand und kostenintensiven Maßnahmen wiederherstellbar. Der Gebäudetrakt des etwas später angebauten MGH ist etwas stabiler und noch im Betrieb.

Der Gemeinderat hat in kurz vor Weihnachten die Entwurfsplanung und die Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte Kuhweid und des Mehrgenerationenhauses mit Herstellung der Freianlagen und dem Abbruch der Bestandsgebäude beschlossen.

In den nächsten Tagen werden erste Maßnahmen am Grundstück zu erkennen sein.

Für das Herrichten des Baugrundstücks als Vorbereitung der Maßnahme und für die Baustelleneinrichtung werden Rodungsarbeiten ausgeführt – unter naturschutzrechtlichen Vorgaben noch im Laufe des Februars.

Zunächst sind die Fällung von Bäumen und die Rodung von kleineren Strauchflächen geplant. Im Nachgang werden die im Boden verbleibenden Wurzelstubben gerodet und die ausgehobenen Löcher temporär verfüllt. Die gerodeten Bäume werden mittels Baum-Neupflanzungen kompensiert.Bäume und Strauchflächen, die nicht unmittelbar von der Baumaßnahme betroffen sind, bleiben erhalten und werden in die spätere Gestaltung integriert.

Die große alte Eiche, die zentral auf dem Grundstück steht, wird in der Zukunft wichtiger Bestandteil der geplanten Quartiersmitte sein und bei den Bautätigkeiten mit entsprechenden Schutzmaßnahmen gesichert. Sie wird zu einer Art Wahrzeichen des neuen Areals.

Quelle Stadtverwaltung Weinheim