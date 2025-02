Speyer – Kellerbrand in Speyer Nord

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Speyerer Falkenweg kam es heute Nachmittag, am 15.02.2025, zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus.



Als das Feuer ausbrach, hielten sich mehrere Personen darin auf, die zum Teil noch versuchten der Flammen Herr zu werden, was Ihnen aber nicht mehr gelang. Insgesamt drei Menschen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Der Familienvater und eines seiner Kinder kamen vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Speyerer Krankenhaus. Alle anderen Personen mussten nicht in Behandlung.

Durch die Feuerwehr wurde sowohl ein Löschangriff, als auch parallel eine maschinelle Überdruckbelüftung aufgebaut, um den Rauchschaden so gering wie möglich zu halten. Auch ein Rauchvorhang wurde gesetzt, damit sich der Rauch durch die in Einfamilienhäuser typische, offene Bauweise nicht überall hin ausbreiten konnte.

Während das Feuer schnell gelöscht werden konnte, dauerten die Nachlöscharbeiten längere Zeit an. Im Keller eingelagerte Gegenstände mussten ins Freie getragen werden, um an letzte Glutnester zu gelangen und alles abschließend kontrollieren zu können. Auch Wasser, das sich durch das Löschen im Keller angesammelt hatte und nicht abfließen konnte, förderten wir noch nach draußen.

Während aller Tätigkeiten wurde die Feuerwehr medizinisch durch eine Schnelleinsatzgruppe unseres Katastrophenschutzes abgesichert.



Bis in dem Haus wieder überall Strom zugeschaltet werden kann kommt die Familie bei Verwandten unter.

Der Brand- und Katastrophenschutz Speyer war insgesamt mit 26 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen für rund zwei Stunden #imeinsatzfürspeyer .

Foto Quelle „Stadt Speyer, Brand- und Katastrophenschutz”/Stadtverwaltung