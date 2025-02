Ludwigshafen – Scholz, MdL: Landesfördermittel in Höhe von 7,4 Millionen Euro für Ludwigshafener Krankenhäuser

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Klinikum Ludwigshafen, das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus sowie das Krankenhaus zu Guten Hirten erhalten aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm 2025 des Landes Fördermittel in Höhe von 7.400.000 Euro. “Ich freue mich über die Förderzusage aus Mainz! Dies ist eine gute Nachricht für unsere Krankenhäuser sowie die gesundheitliche Versorgung in Ludwigshafen und der Region”, so der Ludwigshafener Landtagsabgeordnete

Gregory Scholz.

Insgesamt stellt die Landesregierung 145,5 Millionen Euro für die Bereiche Infrastruktur, Gesundheit, Fachkräftenachwuchs und die Schaffung nachhaltiger Gebäude für die Krankenhäuser bereit. Gregory Scholz: “Ein gutes und wichtiges Zeichen in turbulenten Zeiten für unsere Krankenhauslandschaft und die medizinische Versorgung vor Ort. Das Land bleibt ein verlässlicher Partner für unsere Krankenhäuser.”

Foto Quelle Sylviane Brauer / Gregory Scholz, MdL

