Wörth am Rhein – Versuchte räuberische Erpressung – Täter und Zeugin gesucht

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr befand sich ein 13-jähriges Mädchen auf dem Heimweg, als sie in der Heilbachstraße in Wörth am Rhein von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Die Jugendlichen forderten das Mädchen auf, Geld herauszugeben. Noch bevor das Mädchen dazu kam, eilte eine Frau dazu, die zuvor aus einem roten Kleinwagen stieg, die Situation erkannte und die Jugendlichen ansprach. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin mit ihren E-Scootern die Flucht.

Beide Jugendliche wurden wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, dünne Statur, ca. 1,60-1,70m und 1,70-1,80m groß, schwarz gekleidet mit einer Bauch- bzw. Umhängetasche und sie trugen die Kapuze über dem Kopf. Die Identität der Frau ist bislang unbekannt. Beschrieben wurde die Frau wie folgt: ca. 30-40 Jahre alt, braune kurze Haare und Brillenträgerin.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Zeugin im roten Kleinwagen geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein telefonisch unter der 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

