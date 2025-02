Speyer – Zu stark beschleunigt und Unfall gebaut

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, kurz nach 17 Uhr, bog ein 81-jähriger PKW-Fahrer von der Wormser Landstraße nach links in die Straße Am Roßsprung. Hierbei beschleunigte er stark und lenkte zu weit ein, sodass er gegen die Hauswand eines Pflegezentrums fuhr. Die 77-jährige Beifahrerin stieg daraufhin aus, um den Schaden zu begutachten. Der 81-Jährige wollte zurücksetzen und beschleunigte wieder stark, bis er mit den Reifen an einer Bordsteinkante hängen blieb. Daraufhin beschleunigte der PKW-Fahrer erneut stark vorwärts, überfuhr eine E-Ladesäule, durchbrach eine ca. 1,5 Meter hohe Grundstücksmauer und blieb dann stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in hoher fünfstelliger Summe.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer