Speyer – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr – 23:40 Uhr parkte eine 30-jährige PKW-Fahrerin ihren silber-grauen PKW der Marke Opel in der Remlingstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie wieder losfahren wollte, bemerkte sie einen Schaden im linken Heckbereich des PKW. Das Fahrzeug war dadurch nicht mehr fahrbereit. Ein unbekannter Unfallverursacher stieß offensichtlich gegen den geparkten PKW, beschädigte diesen nicht unerheblich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der 30-Jährigen entstand ein hoher vierstelliger Schaden. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer