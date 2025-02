Speyer – 34 Tonnen Stahl am Hauptbahnhof Speyer entwendet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen des 12. Februar 2025 informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über den Diebstahl von 200 Stahlschwellen in der Nähe der Abstellanlage des Hauptbahnhofs Speyer. Die Schwellen sollten dort aufgrund von Bauarbeiten bis zu ihrem geplanten Abtransport am 13. Februar 2025 gelagert werden. Ein Mitarbeiter der DB AG stellte bei einer Nachschau fest, dass 200 Bahnschwellen fehlten. Der Gesamtverlust belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 16 Tonnen Stahl mit einem Sachschaden von 3.200 Euro. Ermittlungen ergaben, dass die Tat zwischen dem 7. und 12. Februar 2025 begangen wurde. Da sich noch weitere 230 Stahlschwellen am Lagerort befanden, wurde die Deutsche Bahn AG angewiesen, diese schnellstmöglich abzutransportieren. Am 13. Februar 2025 stellte die beauftragte Transportfirma fest, dass auch die verbliebenen Schwellen entwendet worden waren. Damit summierte sich der Gesamtschaden auf 430 gestohlene Stahlschwellen mit einem Gesamtgewicht von 34 Tonnen und einem Sachwert von 6.880 Euro.

Laut ersten Ermittlungen wurden die Stahlschwellen von drei weißen LKW mit Greifarm abtransportiert. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/340 730 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern