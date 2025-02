Neustadt – Nach Besuch unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 13.02.2025 um 23:50 Uhr wurde ein 36-Jähriger mit einem Audi in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg von einem Besuch. Im Verlauf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ferner konnten in dessen Nase Rückstände einer weißen Substanz durch die Beamten erkannt werden. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin und Opiate, weshalb dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurden. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken