Neckarbischofsheim – Rücksichtsloses Fahrmanöver führt zu Unfall – Fahrer flüchtet – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag um 18:40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Landstraße (Ortsdurchgangsstraße/ L 549) in Neckarbischofsheim-Untergimpern von Neckarbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Bad Rappenau entlang. Etwa auf Höhe einer Kirche überholte der Unbekannte einen ihm vorausfahrenden Pkw und wechselte dabei vollständig auf die Fahrspur der Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 20-jährige Opel-Fahrerin die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem unbekannten Autofahrer zu verhindern, wich die 20-Jährige nach rechts aus, überquerte den Gehweg und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein dortiges Treppengeländer. Am Opel sowie am Treppengeländer entstand Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise zu dem unbekannten Fahrer sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrer und/oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden. Insbesondere die Fahrerin/der Fahrer, die/den der Unbekannte auf Höhe der Kirche überholte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim