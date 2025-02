Ludwigshafen – Erfolge trotz vieler Herausforderungen – Treffen der Kreisvolkshochschule in Limburgerhof

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein herzliches Miteinander und Wiedersehen haben aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vhs Rhein-Pfalz-Kreis beim Neujahrstreffen gefeiert. Die vhs Limburgerhof und Bürgermeister Andreas Poignée hießen dabei die Mitarbeitenden aller Außenstellen im Rathaus in Limburgerhof willkommen. Dr. Juliane Kerzel-Kohn, Leiterin der Kreisvolkshochschule, dankte allen Mitarbeitenden für ihren tatkräftigen Einsatz im vergangenen Jahr 2024, das durch viele personelle Engpässe gekennzeichnet war. Dennoch konnte die vhs auch für das erste Semester 2025 ein breit gefächertes und attraktives Programm zusammenstellen. Kerzel-Kohn berichtete von neuen Regularien, die für alle deutschen Volkshochschulen zunehmend zur Herausforderung werden. Hinzu kommen starke Kürzungen in zahlreichen Förderbereichen sowie steigende bürokratische Vorgaben. Eine besondere Herausforderung bleibe die Suche nach Kursleitungen, um den Generationenwechsel zu bewältigen, sowie die Suche nach passenden Räumen in den Gemeinden. Trotz dieser Hindernisse hat sich aber die vhs im Rhein-Pfalz-Kreis nach dem Corona Pandemie-Einbruch weiterhin erfreulich positiv entwickelt. Volker Knörr, Erster Beigeordneter des Rhein-Pfalz-Kreises, betonte in seinen Grußworten die große Bedeutung der Erwachsenenbildung. Die Volkshochschule biete Menschen aller Altersgruppen, Bildungsstufen und sozialen Hintergründen die Möglichkeit, ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten zu erweitern, und sei damit ein besonderer Begegnungsort.

vhs Limburgerhof feiert Jubiläum

Außerdem gab es ein besonderes Jubiläum zu feiern: Die Volkshochschule in Limburgerhof wurde 70 Jahre alt. Bürgermeister Andreas Poignée blickte daher auf die Anfänger der vhs zurück: 1954 fand in Limburgerhof mit einem Dia-Vortrag über Indien die erste Weiterbildungsveranstaltung statt. Zwanzig Jahre später gab es das heute typische vhs-Angebot, das anschließend immer weiter ausgebaut wurde. Inzwischen gehört Limburgerhof mit rund 150 Kursen pro Jahr zu den großen Volkshochschulen in der Kreisvolkshochschule. Nach fast 24 Jahren wurde Anneliese Kuhn, ehrenamtliche Leiterin der vhs Dannstadt-Schauernheim, in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihrem Engagement verlieh sie der örtlichen vhs ein Gesicht und prägte diese über die Jahre entscheidend mit. Ihre Nachfolge übernimmt Lutz Wölbe. Verabschiedet wurde außerdem die ehemalige Leiterin der Volkshochschule in Waldsee, Gudrun Alter. Ihre Nachfolgerin Gitta Eckrich freut sich nun auf das neue Ehrenamt.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis