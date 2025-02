Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen benötigen einen Heimsieg am Samstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen benötigen am Samstag, 15. Februar um 18 Uhr, beim Heimspiel gegen das Schlusslicht HSG Konstanz einen Heimsieg in der Friedrich-Ebert-Halle. Die Eulen Ludwigshafen liegen mit 15:21 Punkten nur auf dem 15. Platz in der 2. Handball-Bundesliga.

Die HSG Konstanz ist 2024 aufgestiegen und mit 0:36 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. „Das ist mental das schwerste Spiel. Da heißt es klar in den Köpfen zu sein“, sagt Eulen-Trainer Johannes Wohlrab. Will sagen: Unterschätzen strengstens verboten. Höchste Konzentration gegen eine Mannschaft, die völlig unbeschwert auftreten kann! Das Hinspiel in Konstanz hatten die Eulen Ludwigshafen mit 30:27 gewonnen.

Das Muss-Spiel :

Wie der Trainer sieht es auch Kapitän Max Haider: Gegen das Schlusslicht ist ein Sieg ein Muss! Wohlrab: „Da nehme ich die erfahrenen Spieler in die Verantwortung, beide Kapitäne, dazu Freddy Stüber und Robin Eisel. Alles andere als ein Sieg wäre eine maximale Enttäuschung. Wir müssen das Spiel gewinnen!“ Das Spiel gegen Konstanz deklariert auch Marc-Robin Eisel zum Muss-Spiel. „In den letzten Spielen waren wir ja nicht immer schlecht, haben in den entscheidenden Momenten aber Fehler gemacht. Wir hatten, außer in Balingen und gegen Coburg, wo nichts drin war, überall die Chance zu gewinnen“, sagt Eisel. So war’s letzten Samstag auch beim Auswärtsspiel in Minden, am Ende siegte GWD Minden mit 31:27 Toren gegen die Eulen.

Wählen gehen – Demokratie stärken !

Mit einem besonderen Appell, einem Wahlaufruf, haben sich die Eulen diese Woche zu Wort gemeldet: Wir sind die Eulen – und dankbar dafür, in unserem Deutschland am 23. Februar wählen gehen zu dürfen. Wir haben die Wahl! Wir bitten alle unsere Fans, Freunde und Wegbegleiter: Geht‘ zur Wahl. Stimmt ab – für unsere Demokratie und unsere Freiheit. Wir von den Eulen – Mannschaft und Trainer, Geschäftsführung und Mitarbeiter – stehen für ein friedliches, weltoffenes Miteinander. In unserer Mannschaft spielen zwei Schweizer, spielt ein Slowene und ein Norweger. Für unsere Mannschaft spielten in der Vergangenheit Russen und Kroaten, Slowaken und Slowenen, Isländer, Schweden, Dänen, ein Franzose, ein Ungar, ein Pole und ein Rumäne – die Herkunft spielte nie eine Rolle. Bei Profis kommt es auf die Leistung an – und auf den Menschen hinter der Leistung. Die Bundestagswahl am 23. Februar ist wichtig für unser Land und für den Erhalt unserer Demokratie.

Das erste Bundesliga-Heimspiel von den Eulen Ludwigshafen nach der Handball-WM findet am Samstag, 15. Februar um 18 Uhr, gegen die HSG Konstanz in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen statt. Bereits am nächsten Dienstag (18.2 um 19.30 Uhr) bestreiten die Eulen Ludwigshafen das nächste Heimspiel gegen den Tabellendritten HBW Balingen-Weilstetten zu Hause in der Eberthölle.

Text von Eulen LU und Michael Sonnick

Foto : Sebastian Trost verlässt die Eulen Ludwigshafen zum Saisonende (Foto Michael Sonnick)