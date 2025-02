Landau – Schulbuchausleihe im Landkreis SÜW – Aushilfskräfte gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Schulbuchteam der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sucht für die Schulbuchausleihe Aushilfskräfte. Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf 556 Euro-Basis (Minijob) und wird mit einem Stundenlohn von 12,82 Euro vergütet. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Für folgende Aufgaben wird die zusätzliche Arbeitskraft benötigt:

Erstens für die Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher zwischen dem 23. Juni und dem 4. Juli, montags bis freitags von voraussichtlich 7.30 Uhr bis 16 Uhr an den Schulstandorten in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim und Maikammer.

Zweitens für die Paketierung, also das Zusammenstellen der Schulbuchpakete fürs kommende Schuljahr, vom 28. Juli bis zum 8. August, montags bis freitags, voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr, in Landau. Drittens für die Ausgabe der neuen Schulbücher vom 11. August bis zum 14. August von voraussichtlich 7.30 bis 17 Uhr an den jeweiligen Schulstandorten in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim und Maikammer.

Wer Interesse hat, bei der Schulbuchausleihe mitzuhelfen, sollte flexibel, teamfähig und körperlich belastbar sein. Interessentinnen und Interessenten können sich bis zum 30. April bewerben, per E-Mail an schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de. Bei weiteren Fragen steht das Schulbuchteam telefonisch unter der Nummer 06341 940 180 oder per E-Mail zur Verfügung.

