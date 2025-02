Landau – Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner von „Jugend musiziert“ und weitere Nachwuchstalente in Landau zu hören – Konzert der Pfälzischen Musikgesellschaft

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Danke an die Pfälzische Musikgesellschaft, die im Anschluss an den Regionalwettbewerb von ‚Jugend musiziert‘ auch in diesem Jahr wieder ein lokales Preisträgerkonzert in Landau organisiert“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Er macht auf das Konzert am 22. Februar um 18 Uhr im Haus am Westbahnhof in Landau aufmerksam. „Dabei hat die allgemeine Öffentlichkeit, ebenso wie Familien und Freunde der jungen Musiker, Gelegenheit, Kostproben der beeindruckenden musikalischen Fähigkeiten der Nachwuchstalente zu genießen.“ Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Südliche Weinstraße, die beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ mitgemacht haben, werden an diesem Abend ihre für den Wettbewerb vorbereiteten Stücke präsentieren. Ergänzend werden weitere Talente, die dieses Jahr nicht beim formalen Wettbewerb vorgespielt haben, mit ihren Instrumenten auf die Bühne gebeten werden. Zu hören sein werden Jugendliche der Klassen von Yeoeul Kim (Violoncello), Gudrun Heller (Querflöte), Nathalie Delorme (Violine) und Sergej Igonin (Violine). Als Gäste spielen außerdem Schülerinnen und Schüler von Lubov Sampieva (Violine).

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Arbeit der Pfälzischen Musikgesellschaft werden am Ausgang gern entgegengenommen. Das Preisträgerkonzert wird freundlich unterstützt von der Dieter Kissel Stiftung und der Stiftung der Sparkasse Südpfalz.

Das große Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs Südpfalz von „Jugend musiziert“ mit Urkundenübergabe findet traditionell in Germersheim statt. Denn zur Region Südpfalz gehören bei dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ neben dem Landkreis Südliche Weinstraße auch die Stadt Landau, die Stadt Neustadt an der Weinstraße und der Landkreis Germersheim. Das lokale Preisträgerkonzert in Landau ist eine Ergänzung der Pfälzischen Musikgesellschaft, die den jungen Talenten der Kreismusikschule Südliche Weinstraße eine weitere Bühne bietet.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße