Landau – Ausstellung „Die Kunst des Alterns“- Ü100-Fotomodelle aus Landau und der Südpfalz gesucht!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen neuen Blick auf das Thema Alter und auf die Schönheit des langen Lebens wirft die Ausstellung „Die Kunst des Alterns“ mit Fotografien von Karsten Thormaehlen. Vom 23. August bis zum 5. Oktober wird das Kulturbüro der Stadt Landau die Werkschau des Künstlers in der Städtischen Galerie Villa Streccius zeigen. In einer einzigartigen Hommage an das Alter präsentiert die Retrospektive aus 40 Jahren Schaffenszeit des Künstlers Fotografien von älteren Menschen. Das Besondere: Nicht nur Fotografien von Menschen aus der ganzen Welt sollen in der Ausstellung gezeigt werden, sondern auch Portraits von 100-Jährigen aus Landau und der Südpfalz. Dazu sucht das städtische Kulturbüro Fotomodelle, die sich von Karsten Thormaehlen fotografieren lassen möchten. Gesucht werden Menschen, die 2025 ihren 100. Geburtstag feiern oder bereits schon älter sind. Ihre Portraits werden Teil der Ausstellung. Interessierte können sich bis zum 2. März beim Kulturbüro unter kulturbuero@landau.de oder 0 63 41/13 41 00 melden. Die Foto-Aktion ist für Ende März bzw. Anfang April geplant.



Karsten Thormaehlen hat weltweit Hundertjährige mit seiner Kamera besucht, sie porträtiert und ihre Geschichten eingefangen. Die Ausstellung „Die Kunst des Alterns“ zeigt Aufnahmen von älteren Menschen beim Sport, LGBTQ-Seniorinnen und Senioren und Fotografien von Menschen, die auch im Alter noch aktiv ihren Leidenschaften nachgehen. Mit seinen reduzierten und zugleich persönlichen Aufnahmen macht er die Würde und Schönheit des Alters sichtbar und rückt ins Zentrum, was oft übersehen wird: die Kraft und Vitalität eines langen Lebens. Die Ausstellung des städtischen Kulturbüros wird in Zusammenarbeit mit der Seniorenbeauftragten der Stadt und dem Pfalzklinikum realisiert und vom Kultursommer Rheinland-Pfalz unter dem diesjährigen Motto „forever young“ gefördert.

Quelle: Karsten Thormaehlen

Quelle: Karsten Thormaehlen