Kaiserslautern – 18. BibliotheksOpen in Kaiserslautern – Offenes Schnellschachtunier in der Pfalzbibliothek

Kaiserslautern/Aus der MRN Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Das BibliotheksOpen geht dieses Jahr in die 18. Runde. Zu diesem Schnellschachturnier lädt die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern, Bismarckstraße 17, am Samstag, dem 29. März 2025 ab 13 Uhr ein. Spielerinnen und Spieler sind herzlich willkommen. Auch Hobbyspielerinnen und Hobbyspieler ohne Vereinszugehörigkeit dürfen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Gespielt werden sieben Runden Schnellschach nach Schweizer System mit zehn Minuten Bedenkzeit pro Spielerin und Spieler zuzüglich fünf Sekunden je Zug. Insgesamt stehen 40 Plätze zur Verfügung. Wer mitspielen will, muss bis 12:45 Uhr anwesend sein. Die Startgebühr von zehn Euro ist vor Ort zu begleichen. Für Zuschauende ist der Eintritt frei. Neben den Hauptpreisen gibt es weitere Sonderpreise. Organisiert wird das Turnier von der Pfalzbibliothek in Kooperation mit dem Schachclub Kaiserslautern 1905 e.V., Turnierleiterin ist die Fide-Schiedsrichterin Estelle Morio. Zur Stärkung stehen Speisen und Getränke zur Verfügung. Die BibliotheksOpen findet zum neunten Mal in der Pfalzbibliothek statt. Voranmeldungen nimmt die Pfalzbibliothek telefonisch unter 0631 3647 115 oder per Mail an t.jahnert@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de entgegen. Es wird gebeten, hierzu Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Mailadresse, Telefonnummer und gegebenenfalls Vereinszugehörigkeit sowie Turnierwertzahl anzugeben.

Quelle: Bezirksverband Pfalz