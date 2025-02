Heidelberg – Stadtwerke auf Ausbildungsmesse “Jobs for Future”: Vorstellung des Ausbildungsangebotes

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 20. bis 22. Februar 2025 stellen die Stadtwerke Heidelberg ihr

Ausbildungsangebot auf der Ausbildungsmesse Jobs for Future in Mannheim vor. Wer für 2025 nach einer guten Ausbildung mit Sinn und Spaß und mit einem unterstützenden Team an seiner Seite sucht, findet mit den Stadtwerken Heidelberg einen Arbeitgeber, der viel bietet: einen guten Start in das Berufsleben, bestes Klima und viele besondere Leistungen.

Für folgende Ausbildungsberufe können sich Interessierte (m/w/i) noch für

den Ausbildungsbeginn im September 2025 bewerben:

› Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

› Fachangestellte für Bäderbetriebe

Wie informieren?

Auf der Jobs for Future vom 20. bis 22. Februar 2025, täglich von 9 bis 16 Uhr in der Maimarkthalle in Mannheim, stellt der regionale Energieversorger das Unternehmen, die Vorteile für Auszubildende und seine Ausbildungsberufe vor. Zudem bekommen die Teilnehmenden auch Bewerbungstipps von Profis, den direkten Draht zu anderen Auszubildenden und die Möglichkeit, Ausbildern und aktuellen Azubis der Stadtwerke Heidelberg Fragen zu stellen.

Mehr zur den Stadtwerken Heidelberg als Arbeitgeber auf www.sowillicharbeiten.de oder telefonisch bei den Ansprechpersonen für die Ausbildung unter 06221 513-4120.

Über die Stadtwerke Heidelberg

Die Stadtwerke Heidelberg sorgen dafür, dass in Heidelberg und der Region alles läuft: Mit sauberer Energie, vielen Services rund um Energiesparen und Klimaschutz. Sie beliefern über 200.000 Menschen mit Trinkwasser und betreiben die Bergbahnen, die Schwimmbäder und Parkhäuser. Und sie schaffen die Energiewende vor Ort – mit innovativen Techniken und immer mehr erneuerbaren Energien. Durch Glasfaserkabel, E-Ladesäulen und intelligente Straßenbeleuchtung machen sie Heidelberg fit für die Zukunft.

Quelle: Stadtwerke