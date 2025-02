Heidelberg – Betrunkene E-Scooter-Fahrerin leistet Widerstand

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag um kurz vor 1 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine E-Scooter-Fahrerin in der Heidelberger Altstadt. Die 25-Jährige fiel auf, da sie in Schlangenlinien auf der Straße Neckarstaden in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Nachdem die Frau anhielt und vom E-Scooter abstieg, schwankte sie deutlich und roch stark nach Alkohol. Einen gültigen Atemalkoholtest konnte sie nicht durchführen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verhielt sich die Frau immer unkooperativer und aggressiver. So warf sie ihre persönlichen Sachen zu Boden und verweigerte die Herausgabe eines Personaldokuments. Während der nachfolgenden Durchsuchung zur Identitätsfeststellung leistete sie Widerstand und verletzte dabei eine Polizistin leicht. In einem Krankenhaus musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Die 25-Jährige wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim