Eberbach – Einladung zum Most-Wettbewerb im Naturparkzentrum Eberbach am 14. März 2025 – feiern Sie mit uns die Vielfalt regionaler Moste!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Naturpark Neckartal-Odenwald lädt alle Streuobst-Begeisterten herzlich zum Most-Wettbewerb am 14. März 2025 ein. Lassen Sie uns gemeinsam die besten Moste aus der Naturparkregion prämieren und die Vielfalt heimischer Streuobstwiesen würdigen!

Wann? Freitag, 14. März 2025, 17:00 – 18:30 Uhr

Wo? Naturparkzentrum Eberbach, Kellereistraße 36

Der Most-Wettbewerb bietet eine ideale Gelegenheit, das Handwerk der Mostherstellung näherkennenzulernen. Eine fachkundige Jury wird die eingereichten Proben verkosten und die drei besten Moste auszeichnen.

Most-Proben abgeben & teilnehmen

Most-Erzeugerinnen und -Erzeuger können ihre Most-Proben an folgenden Terminen im Naturparkzentrum einreichen:

✔ Donnerstag, 13. März: 9:00 – 16:00 Uhr

✔ Freitag, 14. März: 9:00 – 13:00 Uhr

Wichtige Hinweise zur Teilnahme:

• Der Most sollte in 1-Liter-Schraubflaschen abgegeben werden und überwiegend aus Äpfeln, Birnen, Quitten oder Trauben bestehen.

• Weine, die ausschließlich aus Trauben hergestellt wurden, können nicht berücksichtigt werden.

• Kennzeichnen Sie Ihre Probe mit einem abnehmbaren Etikett, das Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten und ggf. besondere Hinweise zum Most

enthält.

• Das Etikett muss abnehmbar sein, um eine Blindverkostung zu ermöglichen.

Bitte melden Sie sich zum Most-Wettbewerb unter buero@np-no.de an, wenn Sie teilnehmen oder zuschauen möchten.

Sponsoren gesucht!

Um den Wettbewerb noch attraktiver zu gestalten, suchen wir regionale Unternehmen, die uns mit Sachpreisen, Gutscheinen oder Geldspenden unterstützen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, sich für den Erhalt der Streuobstkultur zu engagieren und gleichzeitig Ihr Unternehmen sichtbar zu machen.

So können Sie sich beteiligen:

✔ Sachpreise: Regionale Streuobstprodukte (z.B. Quittensenf, Honig, Säfte, Streuobst-Setzlinge, Apfelchips, Trockenfrüchte, Marmeladen und Gelees, Apfelwein, Fruchtaufstriche), Genusspakete, Handwerkserzeugnisse

✔ Gutscheine: Für Hofläden, Gastronomie oder Erlebnisse

✔ Geldspenden: Zur Unterstützung der Preisgestaltung

✔ Mitwirkung als Jury: Falls Sie Fachwissen zu Most oder Streuobst haben

Als Sponsor wird Ihr Unternehmen in der Veranstaltungskommunikation sowie vor Ort sichtbar. Zudem laden wir Sie herzlich ein, selbst am Wettbewerb teilzunehmen oder als Jury mitzuwirken.

Tagesseminar: Pflege von Streuobstwiesen

Der Most-Wettbewerb schließt direkt an unser Tagesseminar „Pflege von Streuobstwiesen“ an, das von 9:30 bis 16:00 Uhr stattfindet. Verbinden Sie beide Veranstaltungen und genießen Sie einen inspirierenden Tag voller Einblicke und Austausch rund um Streuobstwiesen! ie Teilnehmenden erhalten eine praxisnahe Einführung in die Streuobstwiesenpflege, einschließlich Erziehungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt sowie Sicherheit im Streuobstbau. Eine Anmeldung ist ebenfalls unter buero@np-no.de möglich.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende und einen genussvollen Abend rund um die Streuobstkultur!

Kontakt für Rückfragen und Anmeldung:

Emely Meister

Projektmanagement „Blühender Naturpark und Streuobst“

Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Kellereistr. 36

69412 Eberbach

E-Mail: emely.meister@np-no.de

Tel: 06271/9469802

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.